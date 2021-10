Appui scolaire : Le Service régional de l’Action Sociale appuie plus de 350 élèves nécessiteux

Dans le cadre de ses nombreuses initiatives locales en faveur des populations en situation de vulnérabilité, le Service régional de l’Action sociale de Saint-Louis dirigé par Gora SEYE, a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves déshérités du département de Saint-Louis. Pour cette année, un peu plus de trois-cent-cinquante (350) élèves ont pu étrenner leur kit scolaire grâce à cette action devenue un rituel depuis quelques années maintenant. Chaque élève ciblé a reçu, lors de la cérémonie de distribution tenue samedi dernier, à la salle de réunion du Lycée Technique André Peytavin (Ltap) de la ville de Saint-Louis, un kit composé, entre autre matériel de cahiers, de stylos, d’ardoises, de matériels géométriques et de sacs (ndlr : pour les élèves du cycle primaire). De quoi arracher un sourire à ces potaches et à leurs parents qui abordent ainsi sereinement l’année scolaire 2021 / 2022. « Cette année encore, nous avons mis à disposition les kits 12 jours avant la rentrée des classes. Ceci, pour soulager les parents d’élèves et permettre aux cibles de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions », a souligné le Chef du Service régional de l’Action Sociale. Selon Gora Sèye, cette action qui s’inscrit entre droite ligne de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation, a été rendue effective grâce au soutien de la tutelle et des partenaires.



Les partenaires réitèrent leur engagement au service



Les partenaires ont renouvelé leur engagement et réitéré leur confiance à notre service. « En accompagnant cette Initiative, ces partenaires ont démontré leur attachement pour un accès égal à l’éducation pour tous », a-t-il ajouté. Au rang de ces partenaires figurent en bonne place : FIDEI, SAED, CROUS, DAHW, KMFK, AJE, SENELEC, CHAMBRE DE COMMERCE, PLAN, ONG SABRINA LIFE FOR CHILD, L'IA DE SAINT-LOUIS, CAISSE DE SECURITE, SONATEL, ONPN, ONG ALKHAYRIA SOCIAL, SAPCO, qui ont renouvelé leur confiance à notre service. Mention spéciale aux ministres d'Etat Awa NDIAYE présidente de la Commission de Protection des Données personnelles (Cdp) et Oumar Sarr ministre des Mines et de la Géologie, à Me Aïssata Tall SALL ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, à Mansour FAYE ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à Faly SECK DAGE du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, à Mme Sokhna Ndiaye FAYE l'épouse du maire de Saint-Louis, aux Dg du CROUS Pape Ibrahima FAYE, de la SAED Aboubacry SOW, de la Caisse de sécurité sociale Assane SOUMARE, de la SAPCO Dr Mame DIOP, à l'Administrateur du FDTT Babacar GAYE, au Médecin chef de la région de Saint-Louis Dr Seynabou NDIAYE GAYE, au Directeur de l'Action médico-sociale Abdoulaye Fofana DIA, au chef du Service régional de l'Ageroute Mor Guéye GAYE, au Directeur régional de la Douane du Nord Colonel Amidou NDIAYE, au Directeur exécutif de l'AJE Fara NDIAYE, aux représentants à Saint-Louis de la FIDEI Oumar THIOYE et l'Ong Sabrina Child for live Bouba NDIAYE, à Adama DIOP et Khady TEUW de Gandon, à Mme Diaw Guèye BALDE, à Atoumane Kane SY, aux infatigables Bilal DOUCOURE pour les TIC, Mamadou Guèye pour l'organisation et Babacar FAYE pour l'animation, aux journalistes et surtout à Mme Sophie Kane CISSE et au personnel de l'Action sociale de Saint-Louis.



Babacar FAYE et ses poulains jouent leur partition



Les artistes ont joué trois sketches. Le premier thème porte sur « l’éducation et le handicap ». Le second a trait à la situation de « l’enfant talibé ». Quant au troisième, il a mis l’accent sur le « maintien des jeunes filles à l’école ». Ces différents d’actualité entrent en droite ligne à la politique de l’Etat. Babacar FAYE et son équipe ont fait un vaste un vaste plaidoyer en sensibilisant la masse sur certains méfaits de la société.



Nous félicitons les élèves qui ont eu un comportement enviable à l'école. Pour rappel, les résultats obtenus par les élèves appuyés par le Service régional de l’Action Sociale ont été probants durant l’année scolaire écoulée. Les potaches qui étaient en classes intermédiaires passent en classes supérieures. 63/98 en classes ont été déclarés admis aux différents examens : CFEE 30/30, Bfem 18/21 et Bac 15/17 avec 3 mentions Assez-bien. Les autres départements seront aussi servis.