Après SenTv, Bougane Gueye lance sa deuxième chaine de télé Banlieue Tv.

Après Zik FM, Sentv, l'hebdo Dakarlife et le quotidien La Tribune, Bougane Gueye Dany lance une nouvelle chaine de télévision. Banlieue Tv, une télévision généraliste, qui était en phase test de plus de 5 mois, va débuter ses programmes la semaine prochaine. Selon nos sources, cette chaîne sera très people avec beaucoup de films, des télénovelas, des clips, des sabars… et d’autres programmes.



On nous apprend aussi que bientôt le patron de D-Médias va lancer Bfm (Banlieue Fm), une radio exclusivement réservée à la banlieue. Il s'agira de se rapprocher plus de la banlieue et leurs difficultés. Et selon une source proche du boss de Dak'cor, de faire travailler le maximum de jeunes du milieu qualifiés dans le domaine de l'audiovisuel et de la communication