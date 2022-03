Après avoir claqué la porte du Pds, Serigne Assane Mbacké rejoint le Pastef

Après avoir quitté le navire des libéraux le 22 mars dernier, Serigne Assane Mbacké décide de se ranger derrière Ousmane Sonko.Ce leader du mouvement Appel 221 a fait face à la presse ce dimanche à Touba pour décliner sa feuille de route.



" [...] Nous sommes convaincus que l’heure a sonné pour nous de donner plus de dynamisme à notre combat pour un Sénégal meilleur, libéré des jougs qui l’empêchent de décoller.

Ces goulots d’étranglement ont pour nom : néo-colonialisme, corruption, gabegie, impunité et clanisme dans la gestion des affaires publiques, entre autres" a-t-il déclaré , d'emblée lors de son discours.



Ainsi l'ancien conseiller de maître Abdoulaye Wade a déroulé un réquisitoire musclé contre le président Macky Sall. Voilà dix longues années en effet,dit-il, que nous vivons dans ce pays, un état d’urgence politique, environnemental, sanitaire, économique et social sans précédent, d'après le communiqué transmis à Seneweb.





"Voilà dix ans que Macky Sall, son gouvernement, son clan et ses mauvais plans, nous ont plongés dans une angoisse existentielle à tous les niveaux : la santé et l’enseignement sénégalais sont malades, la gouvernance est en ruine, la démocratie en berne.

L’heure a donc sonné [...] le début de la fin du règne de cet homme" a dénoncé Serigne Assane Mbacké devant le Coordonnateur de Pastef/ Touba, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, entre autres personnalités.



Le choix de Sonko



"Conscients que cette fin poursuivie par la majeure partie des Sénégalais ne peut se réaliser qu’avec des femmes et des hommes déterminés à mener un combat désintéressé pour le meilleur devenir de tous, nous avons finalement décidé d’accepter de répondre à l’appel du président Ousmane Sonko", a annoncé le démissionnaire du Pds.





"Ce temps de l’action, nous comptons désormais le mettre à profit aux côtés du président Ousmane Sonko dont l’engagement et la détermination à œuvrer pour le développement du pays ne souffrent d’aucune ambiguïté[...]", a-t-il conclu. Avec SENEWEB