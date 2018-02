Après le Pds et le FPDR, "Nadem" exige la démission d’Aly Ngouille Ndiaye

« Ces propos du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique mettent à nu le plan savamment orchestré par Macky Sall, pour perpétré un putsch électoral au soir de la présidentielle du 24 Février 2019. Non seulement Aly Ngouille Ndiaye est disqualifié pour organiser une quelconque élection, mais la Nouvelle alliance pour le départ de Macky (NADEM) exige son défenestration, sans délai, du ministère de l’Intérieur », exige le mouvement lancé par Mamadou Lamine Massaly, Moussa Diakhaté et Serigne Assane Mbacké, entre autres.



Selon Nadem, le Président Macky Sall sera tenu pour seul et unique responsable de l’instabilité née à la suite d’une telle déclaration. « Aussi bien l’opposition majoritaire, la Société civile que les citoyens épris de démocratie n’accepteront le maintien en poste du ministre de l’Intérieur qui n’est aucunement intéressé par l’organisation d’élections sincères, transparentes et démocratiques. Son seul souci, c’est de réitérer le coup de force électoral perpétré, lors des élections législatives. Dès lors, nous invitons les Sénégalais non pas à la mobilisation mais plutôt à la résistance. D’autant que le régime de Macky Sall vient de lancer une déclaration de guerre à tous les démocrates », explique le texte.







Leral.net