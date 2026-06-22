Après sa mission à Dakar, ce que le FMI dit vraiment sur le Sénégal

Le Fonds monétaire international (FMI) a bouclé la mission entamée au Sénégal depuis le 15 juin, conduite par Mercedes Vera-Martin, cheffe de mission pour le Sénégal, dans un contexte délicat marqué par le dossier du misreporting et les discussions sur un nouveau programme de financement.





«L'équipe a salué l'engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée de données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence», a déclaré la cheffe de mission dans un communiqué.







Mercedes Vera-Martin a également salué les réformes institutionnelles engagées par le Gouvernement pour unifier les fonctions de gestion de la dette, une mesure qu'elle a jugée «essentielle dans le processus de régularisation de ces erreurs de déclarations», précisant que «la poursuite d'actions décisives sera essentielle pour favoriser les progrès vers la clôture du dossier de misreporting».

Rappelons que ce dossier trouve son origine dans les révélations sur la manipulation des statistiques des finances publiques sénégalaises sous l'ancienne administration, ayant conduit le FMI à suspendre un décaissement de 1,8 milliard de dollars.





Durant les discussions, les autorités sénégalaises ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI. L'institution a indiqué qu'elle continuera de dialoguer avec Dakar sur ses politiques et priorités de réforme susceptibles d'être appuyées par un tel accord. «Celles-ci comprennent des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable», a précisé la cheffe de mission, réaffirmant l'engagement du FMI à accompagner le Sénégal.





Cette mission constitue par ailleurs le premier contact officiel du FMI avec le gouvernement formé le 1er juin sous la direction du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô.





MS/NDARINFO.COM

