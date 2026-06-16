Affaire ASER : Le député Thierno Alassane Sall auditionné 6 heures à la gendarmerie

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) a été auditionné pendant plus de six heures ce lundi à la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane, où il a déposé des documents bancaires transmis par la justice espagnole concernant le marché de 37 milliards de francs CFA de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).





Le leader de la République des Valeurs (RV) a affirmé avoir remis aux enquêteurs des éléments « en béton » mettant en lumière le circuit financier occulte du contrat liant l’ASER à la firme espagnole AEE Power EPC.





Face à la presse à sa sortie d'audition, le parlementaire a soutenu que sur les 37 milliards de francs CFA décaissés, seuls environ 7 milliards ont effectivement servi au paiement de primes, tandis que le reste des fonds se serait intégralement « volatilisé » à travers le monde. M. Sall a rappelé que les autorités espagnoles avaient alerté le Sénégal depuis deux ans sur des soupçons de prévarication, qualifiant de surcroît d'« aveu de culpabilité » le refus de la société AEE Power EPC de fournir ses relevés bancaires originaux à la justice ibérique.





Haussant le ton, le député a profité de sa prise de parole pour lancer un avertissement ferme à ses détracteurs actifs sur les réseaux sociaux, prévenant que les investigations se poursuivront rigoureusement à Dakar ainsi qu'à Madrid.





Thierno Alassane Sall a explicitement dénoncé des protections et des complicités politiques au plus haut niveau de l’État, accusant des personnalités influentes d'avoir délibérément fermé les yeux et orchestré une opération de camouflage pour étouffer le scandale. Selon le parlementaire, la coopération judiciaire bilatérale fournit désormais suffisamment d'éléments documentés à la gendarmerie pour boucler rapidement ce dossier.





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