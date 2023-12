Après ses révélations explosives, Me Moussa Diop convoqué à la SU

Me Moussa Diop, ancien collaborateur du Président Macky Sall, est convoqué d’urgence à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar ce lundi. Il lui a été signifié, via une convocation, de se présenter immédiatement à la Su. C’est lui même qui a donné l’information soulignant qu’il se dirige actuellement au commissariat central.



« Mes chers Compatriotes,

Je viens de recevoir la convocation de la sûreté urbaine de Dakar pour présentation immédiate. Je me dirige au commissariat central avec eux », a-t-il écrit via sur ses plateformes.



Il faut rappeler que Me Diop a, lors d’une conférence de presse dimanche, cité le Président Macky Sall, l’ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye et de l’homme d’affaires Jean-Claude Mimran dans une affaire d’attribution d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamant au Sénégal.



Sa convocation intervient suite à la plainte annoncée par un avocat de Aly Ngouille Ndiaye.