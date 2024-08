Après son limogeage : Cheikh DIENG solde ses comptes avec Cheikh Tidjane DIÈYE

Il a certes quitté son poste de directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), mais, selon Le Quotidien, il entend solder ses comptes avec le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qu’il considère responsable de son limogeage.



Le journal rapporte que Cheikh Dieng a en effet déclaré devant ses proches que «la démission du ministre s’impose jusqu’à ce que cette affaire de marché par entente directe soit éclaircie». La source souligne que le désormais ex-patron de l’ONAS a assuré «qu’il n’abandonnera son nouveau combat que lorsque Cheikh Tidiane Dièye aura rendu le tablier».



Déjà, Cheikh Dieng peut compter sur son parti, «Doxal Senegaal», membre de «Diomaye Président», la coalition qui a porté avec succès la candidature de l’actuel chef de l’État lors de la présidentielle du 24 mars dernier. L’un de ses membres, Amadou Diop Carter, a annoncé la saisine prochaine de l’Assemblée nationale pour la constitution d’une commission d’enquête parlementaire afin de faire éclater la vérité dans l’histoire du marché de curage des canaux à Dakar et dans les autres régions, cause supposée du limogeage de son leader.



Avec SENEWEB