Arachide : la SONACOS déclare avoir collecté 22.000 tonnes dans la région de Diourbel

L’antenne de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) à Diourbel (centre) a collecté 22.000 tonnes de graines d’arachide depuis le début de la campagne de commercialisation des récoltes, une quantité dix fois plus importante que celle de l’année dernière, a-t-on appris lundi du directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop.



‘’À la date d’aujourd’hui, l’usine de la SONACOS de Diourbel a collecté 22.000 tonnes, après seulement deux mois de collecte’’, a annoncé M. Diop dans un entretien avec l’APS.



Concernant les semences d’arachide, il annonce que 62 tonnes de graines ont été collectées dans la région de Diourbel.







Le directeur régional du développement rural de Diourbel, Souleymane Diop



Avec ses 22.000 tonnes de graines collectées provisoirement cette année, l’usine de la SONACOS de Diourbel a décuplé la quantité de graines achetées en 2024, a signalé le DRDR.



‘’En 2023, a précisé Souleymane Diop, 3.167 tonnes avaient été achetées. En 2024, il y avait 1.992 tonnes. Cette année, à mi-parcours, nous en sommes à 22.000 tonnes de graines collectées.’’



Selon M. Diop, seuls 26 des 57 points de collecte prévus par la SONACOS fonctionnent. Ils sont exploités par 58 opérateurs économiques.



Souleymane Diop s’est félicité du bon déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide.







Ces résultats ont été atteints grâce au dispositif mis en place avec le soutien des forces de défense et de sécurité, du service régional du commerce et des autorités administratives locales, selon le DRDR de Diourbel.



M. Diop assure que toutes les opérations de collecte s’effectuent dans des endroits aménagés par la SONACOS.



Le directeur régional du développement rural de Diourbel signale toutefois que la capacité financière des opérateurs économiques n’a pas atteint le niveau souhaité, malgré les ‘’efforts importants’’ fournis par les autorités pour leur venir en aide.



Cette année, le gouvernement a fixé le prix du kilo d’arachide à 305 francs CFA au moins, soit 25 francs de plus sur le tarif (280) de l’année dernière.

