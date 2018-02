Arrestation : Après le faux douanier, un faux gendarme arrêté

Pour neutraliser l'individu, une patrouille de (vrais) gendarmes, envoyée sur les lieux par l'adjudant-major Médoune Gningue, commandant de la brigade mixte de Diamniadio, va débarquer sur les lieux.

Un arsenal militaire dans sa cache



À la vue de la patrouille, le faux gendarme prend tente de s'enfuir. "Mais il sera vite neutralisé", explique le commandant de la brigade mixte de Diamniadio. Qui révèle qu'une perquisition a été menée ans "sa cache". "Nous avons trouvé beaucoup d'effets militaires. L'enquête a révélé que l'individu est bien connu de nos services", informe l'adjudant-major Gningue.



Ce dernier de poursuivre : "Il a cambriolé beaucoup de maisons et d'entreprises. Et dans sa collaboration, nous avons pu appréhender six individus dans le marché noir de Colobane."



