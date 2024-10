Arrestations d'opposants et de chroniqueurs: Macky Sall et Karim Wade dénoncent une tentative d’intimidation

Ces derniers jours on assiste a une vague d’arrestation d’acteurs politiques et de média. Rien que ce mardi, Cheikh Yerim Seck, a été interpellé et placé en garde à vue, et ce mercredi, c’est autour de Bougane Gueye Dani. Une interpellation de trop qui a fait sortir la Coalition Takku Wallu Senegaal de ses gonds.



Selon ladite coalition, « si l'objectif visé est de faire taire les opposants, les journalistes, les chroniqueurs et toutes voix discordantes à ce régime incapable de mettre en place des solutions idoines quant aux vécus quotidiens des Sénégalais, c'est naturellement peine perdue ».



Dans un communiqué en date de ce mercredi, la coalition qui dénonce les interpellations et les arrestations abusives de politiques et journalistes estime que le tandem Sonko-Diomaye, depuis leur accession à la magistrature suprême a posé de multiples actes qui mettent à mal la démocratie du Sénégal. Et souligne que toute cette vague d'arrestations constitue une véritable atteinte à la liberté d'expression garantie par notre Constitution.



« Sous nos yeux, ils sont en train de transformer notre système démocratique en un système autoritaire. Nous constatons, pour le dénoncer, que toutes les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites. Mais plus grave, pour masquer leur incurie, le régime a décidé de museler l'opposition et la presse en arrêtant tous les Sénégalais politiques ou journalistes qui portent une appréciation critique sur les actes du gouvernement », lit-on sur le communiqué.



De l’avis de la coalition TAKKU WALLU SENEGAL qui a même dressé une liste des personnes interpellés sous le régime Sonko Diomaye en seulement 7 mois à la tête du pays ces arrestations sont une stratégie d’intimidation et une entrave à la liberté d’expression.



« Tous ceux qui s'adressent au peuple en l'informant justement sont intimidés par des pratiques policières dont le seul dessein est de les faire taire. En effet, la liste est déjà longue et pourtant non exhaustive pour juste 07 mois de gouvernance : Bah Diakhaté, Cheikh Tidiane Ndao, Ameth Suzanne Camara, Kader Dia, Commissaire Keïta, Cheikh Yerim Seck, Lat Diop, Dieguy Diop, Bougane Gueye Dany. Ces pratiques d'un autre âge nous paraissent symptomatiques de l'inculture démocratique et l'intolérance sans nom qui commencent fâcheusement à illustrer la gouvernance des nouvelles autorités du pays. Cette vile méthode n'a que le mérite de mettre à nu le rapport curieux que le tandem Sonko mooy Diomaye a avec la liberté d'expression » a souligné le communiqué de la coalition.



TAKKU WALLU SENEGAAL exige que ce régime arrête ipso facto ces dérives qui ne peuvent conduire qu'à des situations regrettables. Soulignant par là que l'intimidation ne passera pas.