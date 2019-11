Arrêt des travaux du TGI de Saint-Louis : la député Marie Sow interpelle le ministre de la Justice

L'arrêt des travaux du tribunal de grande instance s'est invité à l'hémicycle lors du passage du ministre de la justice, Maître Malick Sall. En effet, c'est la parlementaire du groupe des libéraux démocrates, Mme Marie Sow, qui a interpellé le ministre sur l'arrêt de ce chantier dont le coût global était estimé à plus de deux milliards de francs CFA.





"Monsieur le ministre, concernant le tribunal de Saint-Louis, depuis Juillet 2015, les travaux devaient être réalisés et le bâtiment réceptionné, car l'Union Européenne avait financé un montant d'un milliard, et le gouvernement sénégalais 1,5 milliard de francs CFA, mais jusqu'à présent non seulement le tribunal n'a pas été livré, mais également les travaux sont à l'arrêt. C'est pourquoi, je voudrais être édifié sur les raisons de cet arrêt des travaux", souligne la parlementaire Mme Marie Sow. Qui déplore également les mauvaises conditions de détention dans les prisons".



