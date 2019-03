Arrondissement de RAO : la Caritas offre des registres d’enregistrements des naissances aux communes (vidéo)

Une mission de la Caritas a offert, ce matin, 45 registres aux municipalités de MPAL, FASS, GANDON et NDIEBENE GANDIOL. Cette dotation entre dans le cadre du projet état civil mis en œuvre par la Caritas de Saint-Louis. Elle prend en charge une vieille doléance exprimée l’année dernière par les quatre communes de l’arrondissement de RAO.



« Cela permettra aux administrations communales de prendre à bras-le-corps la problématique de déclaration des naissances », a indiqué Moussa FALL, animateur dans le cadre du projet. « Il va faciliter le travail des dispositifs que nous avons en place au sein des communautés afin que les inscriptions des naissances soient systématiques », a-t-il ajouté, en présence de ses collègues Babacar DIOP et Mme Agnès SECK.



Il faut signaler qu’en marge de cette remise, la Caritas mène une panoplie d’activités d’information et de sensibilisation pour éradiquer ce fléau aux conséquences désastreuses sur l’avenir des enfants.



Les représentants des communes bénéficiaires de ces dons ont adressé de vifs remerciements à l’organisation humanitaire, en priant pour le renforcement de leur collaboration fructueuse.



>>> Suivez les réactions