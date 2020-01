Assainissement de PIKINE : Avant la solution "définitive", les bons comportements à adopter (vidéo)

Des élus, des délégués et présidents de conseils de quartier, des Bajenu Gox ont pris part, mercredi, à mobilisation sociale à Pikine Tableau WALO, organisée par la direction régionale de l’Office National de l’Assainissement(ONAS). Préoccupée par les déversements dégouts dans le populeux quartier, l’Agence a lancé, lundi, des opérations de curage du réseau d’eau pluviale obturé par les branchements des fosses septiques sur le canal principal et l’introduction de déchets.



Suite aux interpellations des populations sur les conséquences de la propagation des eaux souillées, le maire de Saint-Louis Mansour FAYE s’est rendu sur les lieux, dimanche. Ainsi, sur instruction du directeur général de l’ONAS Lansana Gagny SAKHO, des jeunes ont été mobilisés dans le cadre de cette initiative.



Il faut dire qu’à Pikine, les travaux du programme des 10 villes sont en cours. Il permettra d’apporter une solution définitive à la lancinante question de l’assainissement. Après la pose de tuyaux sur plusieurs axes de la localité, le démarrage de la levée des pavées et la pose de la grande conduite de Angle TALL est prévue, lundi.



Un arrêt préfectoral a été émis, dans ce sens, invitant les populations à faciliter pour le bon déroulement des travaux.



Les réactions au terme de la mobilisation sociale ...