Assainissement des collectivités : les universités de Saint-Louis et de Barcelone proposent un modèle innovant – vidéo

Mises en relation par l’Ong Mon-3 dans le cadre d’un programme d ‘amélioration de l’eau potable et de l’assainissement, les deux institutions universitaires ont développé un modèle à faible coût au bénéfice les collectivités territoriales. Le prototype conforme aux normes de protection de l’environnement a été présenté aux élus de la région en marge d’un atelier. La rencontre a été également un espace de partage sur les enjeux liés à l’eau et à l’assainissement dans un contexte de préparation du Forum mondial de l’Eau qui se tiendra cette année au Sénégal et dont la séance inaugurale sera décentralisée à Saint-Louis.