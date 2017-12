Assainissement des dix villes : l'ONAS annonce le démarrage des travaux en 2018

« Notre plus grand projet pour cette année 2018, c’est le programme de l’assainissement des dix villes qui s'élève à 60 milliards financés par la Banque africaine de développement, l’objectif c’est de doter d’un système d’ouvrage d’assainissement des dix villes qui concerne ce projet à savoir Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Tambacounda, Saint-Louis, Tivaoune et Touba.



Avec la participation du Programme de Structuration du Marché des Boues de Vidange (PSMBV) , son déroulement va se faire au courant de l’année 2018, pour montrer que l’ONAS tend vers l’accès des populations au réseau d’assainissement», a fait savoir Mme Ndiaye, responsable du stand ONAS à la FIDAK , par ailleurs, chef de division marketing au niveau de cellule de Communication et des Relations publiques de l’ONAS.





Le PSMBV est une organisation du marché des boues de vidange pour offrir un cadre de vie décent aux ménages démunis, en leur assurant l'accès à des installations d'assainissement et des services de vidange mécanique de meilleure qualité et à des prix abordables.





Selon Mme Ndiaye, l'objectif de ce projet est "de mettre en avant les directives du président de la République Macky Sall; pour un Sénégal émergent et aussi pour l’atteinte des objectifs du développement durable".





L’ONAS met aussi en avant les autres projets qui sont en cours de réalisation, qui vont améliorer le cadre de vie des populations. Il s’agit du projet d’assainissement de la ville de Fatick et celui de la ville de Ziguinchor sans oublier celui de Sedhiou. « Nous faisons aussi de la sensibilisation car nous constatons que le réseau d’assainissement subit plusieurs agressions, donc nous en profitons à travers la FIDAK, pour les sensibiliser pour un maintien des couverts, entre autres », déclare Mme Ndiaye.





S’agissant des sous-produits d’assainissement, la FAO a financé un réseau d’adduction d’eau qui va permettre à l’ONAS de pourvoir les maraîchers des Niayes. Les majeures parties des eaux rejetées sont réutilisées pour le BTP ou pour le maraîchage. Les matières solides sont aussi transformées en engrais et réutilisées. Pour la réussite de sa participation à cette FIDAK, l’ONAS a eu un partenaire stratégique, il s’agit de Speaker, qui les a soutenus et financés dans le cadre de ce projet.



LERAL