Assemblée : Le marathon budgétaire démarre dimanche

Les députés sont convoqués dimanche à partir de 9h pour l’examen du projet de loi de finances 2019, annonce un communiqué de l’Assemblée nationale parvenu à la Rédaction de IGFM.



Les parlementaires vont examiner les recettes, la dette publique et le budget des pouvoirs publics : Présidence de la République, Assemblée Nationale, Conseil Economique Social et Environnemental, Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Cour des Comptes et Primature.



Les députés vont examiner à partir de 15h le budget du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et à 18h celui du ministère de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie.

Le projet de loi de finances initiale pour l’année 2019 est arrêté à 4071, 8 milliards de francs CFA.