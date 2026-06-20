Assemblée nationale : Sonko convoque les députés pour examiner le Code du travail









Selon ce document, la séance débutera à 10 heures avec l'examen, sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, de deux textes majeurs : le projet de loi n°15/2026 portant Code du travail et le projet de loi n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale.





L'ordre du jour prévoit également l'élection des premier et troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale, deux postes à pourvoir au sein du bureau de l'institution.





MS/NDARINFO.COM



L'Assemblée nationale du Sénégal a convoqué les députés en séance plénière pour le lundi 22 juin 2026, selon une convocation signée par le président de l'institution, Ousmane Sonko , et datée du 19 juin.Selon ce document, la séance débutera à 10 heures avec l'examen, sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, de deux textes majeurs : le projet de loi n°15/2026 portant Code du travail et le projet de loi n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale.L'ordre du jour prévoit également l'élection des premier et troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale, deux postes à pourvoir au sein du bureau de l'institution.MS/NDARINFO.COM