Assemblée nationale : les députés Pape Djibril Fall et Mame Omar Ndoye officiellement installés

Pape Djibril Fall de la coalition Samu Sa kaddu (opposition) et Mame Omar Ndoye de Pastef (majorité) ont été officiellement installés samedi comme membres de la 15e législature de l’Assemblée nationale, a constaté l’APS.



Pape Djibril Fall remplace Déthié Fall démissionnaire de son poste de député.



Déthié Fall, investi à la 5e place sur la liste de la coalition Samm sa kaddu avait démissionné au cours de la campagne électorale pour rejoindre la coalition Pastef-Les patriotes. En cas d’élection il avait promis de démissionner.



Mame Omar Ndoye, premier dans l’ordre de la suppléance sur la liste départementale de Dakar, prend la place de Thierno Aly Sy. Ce dernier était le suppléant direct d’Abas Fall démissionnaire à la suite de sa nomination au gouvernement comme ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions.



M. Sy a été rattrapé par l’article 29 du Code électoral qui stipule que : « Ceux qui sont condamnés à une peine sans sursis ou avec sursis d’une durée supérieure à un mois pour des délits comme l’abus de confiance, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales ».



Avant le début de la séance plénière ouverte samedi, le président de l’Assemblée nationale Malick Ndiaye, a procédé à la lecture des lettres de démission des députés Déthié Fall et de Thierno Aly Sy.



APS