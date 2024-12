Assemblée nationale : les six propositions du député Tahirou Sarr en commission des lois

Lors d’une récente intervention devant la Commission des Lois, le député non-inscrit Tahirou Sarr a présenté un ensemble de propositions visant à améliorer la situation des Sénégalais vivant à l’étranger. Cette déclaration a eu lieu vendredi, en présence du ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



Parmi les six points clés avancés par M. Sarr, la première recommandation concerne la création d’un pool d’avocats dans chaque ambassade sénégalaise, composé de deux ou trois professionnels. L’objectif est d’accompagner les ressortissants sénégalais qui rencontrent des problèmes judiciaires dans leur pays de résidence. Cette initiative vise à assurer une protection juridique adéquate aux Sénégalais vivant hors de leurs frontières.



Le député a également proposé d’établir un fonds de solidarité au sein de chaque mission diplomatique. Il s’agirait d’assister les ressortissants en cas de force majeure, notamment ceux qui se retrouvent sans ressources ou qui décèdent à l’étranger, facilitant ainsi leur rapatriement dans des conditions dignes.



Tahirou Sarr a insisté sur l’urgence d'un recensement des Sénégalais incarcérés à l'étranger. Il a souligné la nécessité d’assurer leur défense, en recrutant des avocats capables de représenter ces citoyens selon la gravité de leurs délits ou crimes.



Sur le plan économique, le député a recommandé une réduction exceptionnelle des taxes aéroportuaires pour les Sénégalais résidant à l’extérieur du pays. Cette mesure serait accessible sur présentation de leur passeport et titre de séjour, dans le but de rendre les billets d’avion plus abordables pour cette communauté.



M. Sarr a aussi mis en avant l'idée d'ouvrir un couloir vert pour permettre aux immigrés rentrant définitivement au Sénégal d’importer leur véhicule. Cette démarche serait facilitée même si le véhicule ne respecte pas les restrictions d’âge, à condition que le propriétaire puisse prouver la possession via une carte grise.



Enfin, le député a plaidé pour un rétablissement de la dignité diplomatique, en appelant les ambassades à ouvrir des bureaux spécifiques pour le traitement des demandes de visa des ressortissants sénégalais. Il a également demandé un remboursement de 50 % des frais de visa en cas de refus, une proposition qui viserait à alléger le fardeau financier des demandeurs.



Ces propositions, si elles étaient mises en œuvre, pourraient significativement améliorer la prise en charge des Sénégalais à l’étranger, renforçant ainsi le lien entre l'État et ses citoyens expatriés.