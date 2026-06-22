Assemblée nationale : quatre députés installés lors de la séance plénière

L'Assemblée nationale a procédé, lors de la séance plénière de ce lundi 22 juin, à l'installation de quatre députés : Salimata Dieng, Abass Bobou Ndiaye, Amadou Ba et Momar Talla Ndao.







Parmi eux, Amadou Ba et Momar Talla Ndao font leur retour à l'hémicycle après avoir quitté leurs sièges à la suite de leur nomination au sein du précédent gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Le premier occupait le portefeuille de la Culture, le second celui de secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement. Leur réintégration avait été actée par le Bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution et de l'article 124 du Règlement intérieur de l'institution.







Cette installation intervient lors d'une séance plénière déjà chargée, consacrée notamment à l'examen des projets de loi portant Code du travail et Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'élection des premier et troisième vice-présidents de l'Assemblée nationale.







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