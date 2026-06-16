Effondrement à Pikine Saint-Louis : le bilan s'alourdit à cinq morts

Le bilan de l' effondrement de l'immeuble survenu dans la nuit du 14 au 15 juin à Pikine Sor Daga s'est alourdi. Un cinquième mort est à déplorer ce lundi matin : il s'agit d'un marchand ambulant originaire de Daara Djolof, blessé lors du sinistre, qui a rendu l'âme, selon des informations recueillies par Ndarinfo auprès des riverains.

Cette nouvelle victime porte à cinq le nombre de morts de cette tragédie qui avait déjà coûté la vie à trois personnes dont les deux enfants du propriétaire de l'immeuble, N. Diouf.





L'annonce de ce décès intervient à quelques heures de la visite du ministre de l'Intérieur, attendu sur les lieux pour présenter les condoléances de la Nation et apporter le soutien et le réconfort de l'État aux familles endeuillées.



