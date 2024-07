Assises de la justice : le PR a reçu le rapport final

Dans son discours, le Chef de l'État a exprimé sa reconnaissance envers tous les Sénégalais qui ont répondu à l'appel au dialogue crucial pour la réforme de la Justice. Il a souligné que "l'idéal de la Justice ne saurait être une œuvre achevée". Selon le Président de la République, la justice doit toujours être arrimée à l'évolution du temps ; elle doit toujours être questionnée, critiquée, renouvelée et refondée.



Le Chef de l'État a par la suite salué l'engagement des participants dans les commissions et sous-commissions, affirmant que leurs efforts ne seront pas vains. Il a également promis que ce rapport ne restera pas dans les tiroirs.



Le Président de la République a évoqué la mise en œuvre rapide des réformes recommandées : "Dès demain, nous nous attellerons à concrétiser ces réformes. Cependant, certains points pourraient connaître des retards à l’allumage, notamment ceux avec des incidences financières nécessitant l’implication du ministère des finances et du budget", a-t-il souligné.