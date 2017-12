Athlétic : un parcours de champion

L’Athléic a dominé cette année le championnat National 2 dans la zone Nord. Avec 2O points aux compteurs, elle n’a concédé qu’une défaite devant Ndraguedj et a obtenu neuf victoires. Elle devance son suivant immédiat de trois longueurs. Son point fort c’est certainement l’attque qui a inscrit 14 buts et fait partie des meilleures de son championnat.



L’équipe est une émanation de l’équipe navétane de l’Asc Manko qui a plané sur les dernières phases navetanes de Saint-louis. les dirigeants du club ont décidé il y a quatre ans de tenter une autre aventure et l’ont baptisée ainsi pour s’ouvrir à toute la ville de Saint-Louis.



Son secrétaire général Madior Ndiaye trouvé à l’entraînement au Camp Nord (stade Abdoulaye Diagne) le confirme. ‘’Pour nous il fallait aller à une autre étape après avoir réussi beaucoup de choses dans les navetanes. L’équipe a ainsi été baptisée Athlétics pour ne pas la confiner à notre quartier. Elle est une équipe de toute la ville et accueille certes majoritairement des joueurs de Manko mais est ouverte à tout joueurs de la ville’’, dit Madior.





L’équipe a acquis une tradition de formation. Madior cite entre autres joueurs passés à Athlétics les joueurs de la Linguére Assane Ba, Cheikh Abass Sané et Abdoulaye ba qui est actuellement au Portugal. ‘’Cette année nous avons donné trois joueurs à la Linguére : Mactar Guissé, Thierno Niang et Bamba Fall’’, se félicite le sécuritaire général. Cette année, la Linguére ont donné pour chaque jouer une enveloppe de 500 mille mais traditionnellement le deal entre les deux équipes est de se partager 50 :50, les fruits des transfert, souligne Madior.



Cette année, l’équipe a pour objectif principal la montée en Ligue 2 professionnel, affirme Madior. Pour cela il faudra gagner la confrontation lors de la dernière journée contre Saint-Louis Foot Center (match programmé initialement dimanche mais reporté).

Le capitaine Cheikh Omar Diop, ne dit pas autre chose. ‘’Notre seule ambition est la montée en ligue 2 professionnelle’’, dit ce milieu récupérateur qui espère jouer dans l’élite. ‘’Ca sera ici mais si des opportunités ‘offrent je n’hésiterai pas’’, dit celui qui avait l’année dernière attiré sur lui l’attention du président déchu de l’As Pikine. ‘’Il avait manifesté un intérêt mais cela n’a pas abouti, il n’était plus en place en début de saison’’, regrette-t-il et espére faire la même carrière sinon plus que ses anciens camarades.