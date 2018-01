Attaque de Boffa : Aly Ngouille Ndiaye attendu À Ziguinchor

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye conduira la délégation gouvernementale attendue à Ziguinchor à 11 heures pour rencontrer les familles des victimes de l’attaque survenue à Boffa, a appris l’APS dimanche de source officielle.

‘’Il y aura une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Elle sera au chevet des blessés et rencontrera les familles des victimes et celles des blessés’’, a confié à l’APS le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf.



APS