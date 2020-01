Attaque iranienne en Irak: 11 soldats américains blessés (commandement US)

« Tout va bien », avait temporisé le président américain peu après l'annonce de l'attaque iranienne du 8 janvier dernier. « Aucun Américain n'a été blessé dans les attaques de la nuit dernière », avait encore déclaré Donald Trump le lendemain dans un discours télévisé.

« Bien qu'aucun membre des forces armées américaines n'ait été tué lors de l'attaque iranienne du 8 janvier sur la base aérienne d'Aïn al-Assad, plusieurs d'entre eux ont été traités pour des symptômes de commotion dus à l'explosion et sont toujours en cours d'évaluation », indique ce jeudi 16 janvier dans un communiqué le commandant Bill Urban.



« Dans les jours qui ont suivi l'attaque, par mesure de précaution, certains membres du personnel ont été transportés de la base aérienne d'Aïn al-Assad, en Irak, au Centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne ; d'autres ont été envoyés au camp d'Arifjan, au Koweït, pour y subir un examen de suivi », indique encore le porte-parole du commandement central de l'armée américaine. Huit personnes ont été transportées à Landstuhl, et trois au camp Arifjan, précise le porte-parole.





Dans la nuit du 7 au 8 janvier, Téhéran avait lancé des missiles contre les bases d'Aïn al-Assad (ouest) et d'Erbil (nord), où sont stationnés certains des 5.200 soldats américains, en représailles à l'élimination du général iranien Qassem Soleimani.



