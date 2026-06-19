Attaques sexistes en ligne : le Ministère de la Famille réagit



Le communiqué rappelle que la liberté d'expression ne saurait justifier les injures, les humiliations ou les discriminations, et que les attaques fondées sur le sexe ou l'apparence physique sont contraires aux principes républicains et aux engagements du Sénégal en matière de droits humains.





Le Ministère invite les autorités compétentes à identifier les auteurs de ces actes et à veiller à l'application rigoureuse des textes en vigueur, afin de prévenir et de sanctionner ces comportements. Il appelle également les citoyens, les médias, les influenceurs et les acteurs du numérique à faire preuve de responsabilité et d'éthique dans l'utilisation des outils de communication en ligne.





«Ensemble, refusons le sexisme, le cyberharcèlement et les discours de haine», a lancé le Ministère, appelant à un espace numérique sûr, respectueux et inclusif pour toutes et tous.





MS/NDARINFO.COM



Le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a vivement dénoncé, dans un communiqué publié vendredi, la recrudescence des attaques, moqueries et commentaires dégradants visant certaines femmes exerçant des responsabilités publiques, en particulier lorsque ces attaques portent sur leur apparence physique ou leur condition de femme.Diffusés sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, ces agissements constituent, selon le département ministériel, une atteinte grave à la dignité humaine et aux valeurs de respect et de vivre-ensemble.Le Ministère condamne avec fermeté toutes les formes de violences basées sur le genre, y compris le cyberharcèlement, les discours sexistes et les campagnes de dénigrement en ligne.