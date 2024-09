Attaques terroristes au Mali : L’État du Sénégal « condamne avec la plus grande fermeté… »

Après les attaques terroristes survenues à Bamako le mardi 17 septembre, l’État du Sénégal, à travers un communiqué publié ce jeudi, « condamne, avec la plus grande fermeté, toutes les tentatives visant à porter atteinte à l’intégrité du Mali ».



Par ailleurs, le régime du président Bassirou Diomaye Faye a « réitéré toute sa solidarité » au gouvernement du colonel Assimi Goïta et présente ses condoléances au peuple malien ».



Pour rappel, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans a revendiqué les attaques contre l’aéroport militaire de Bamako et l’école de gendarmerie de Faladié. Le JNIM avait affirmé avoir causé « de grosses pertes humaines et matérielles ». Les attaques ont eu lieu de façon simultanés.