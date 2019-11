[Audio] Serigne Modou Kara réagit aux propos de Serigne Moustapha Sy

Serigne Modou Kara Mbacké n'a pas attendu trop longtemps pour porter sa réplique suite à la sortie du responsable moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, sur son attitude.



Dans un enregistrement audio de 2 minutes 03 secondes, le "général de Bamba" a appelé ses talibés au calme. "Je demande à tous mes talibés d'être calmes car on m'a rapporté ce que Serigne Moustapha Sy a dit sur moi dans la soirée du Gamou", précise Cheikh Modou Kara.



Toujours dans sa déclaration, il soutient : "Il n'a dit que ce qu'il pense. Et je pense que ce n'est pas la peine de s'agiter car on n'a que des parents et sympathisants au sein de la communauté Moustarchidine. J'aime des gens qui interprètent positivement les messages. Et je demande à toutes les personnes d'interpréter positivement sa déclaration".



Mieux, Kara dédramatisé les propos de Moustapha Sy : Je ne vois aucun mal en ce qu'il a dit. D'ailleurs, j'ai toujours souhaité que Serigne Moustapha vienne faire une conférence pour mes talibés car il est un savant. Et je ne veux entendre aucun talibé", a demandé Cheikh Modou Kara.



Pour rappel, Serigne Moustapha Sy avait demandé à Cheikh Modou Kara, lors de sa déclaration dans la nuit du Gamou, d'arrêter d'agir comme un "comédien".