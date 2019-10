Aujourd'hui : 1er octobre 1902, la capitale de l'AOF transférée à Dakar

Avant ce décret du 1er octobre instituant Dakar capitale de l’AOF, la ville de Saint-Louis a été pendant longtemps le symbole de l’administration coloniale et abritait la résidence du gouverneur. Elle devient le centre de l’histoire commune qu’allait écrire ensemble le Sénégal, le Soudan français, la Guinée et la Côte d’Ivoire jusqu’en 1902.





Sept ans après sa création, l’AOF transfère la capitale à Dakar pour des raisons stratégiques. Ainsi donc, le gouverneur général de l’AOF qui était d’office gouverneur de Saint-Louis devrait désormais domicilier à Dakar, au palais du gouverneur. Cette mesure fait suite au transfert de la Banque de l’Afrique occidentale, de Saint-Louis à Dakar.



Jusqu’à la dissolution de l’AOF en 1958, Dakar demeurera le lieu à partir duquel la France contrôlera et managera toutes ses colonies au nombre de six avec l’adhésion du Togo, le Dahomey, le Niger et la Mauritanie.



Par Ababacar Gaye/SeneNews

