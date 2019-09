Aujourd’hui 3 septembre 1783, la Grande-Bretagne cède à la France Saint-Louis, Podor et Gorée

Comme un troisième larron, la France s’invite dans la guerre d’indépendance entre les colonies américaines et la Grande Bretagne pour bénéficier des retombées de ces confrontations anglo-saxonnes. La défaite du Royaume-Uni actée, les belligérants se réunissent à Paris pour signer le 3 septembre 1783 le traité de Paris accordant l’indépendance aux Etats-Unis et le traité de Versailles aboutissant à des concessions entre Français et Britanniques.

Dans ce dernier traité, il est confirmé que le Sénégal et la Casamance appartiennent à la France tandis que ce qui allait constituer le territoire de la Gambie est cédé au Royaume-Uni. En même temps, l’île de Gorée est restituée à la France par ce traité de Versailles.

Signé par Vergennes pour la France et le duc de Manchester pour la Grande Bretagne, l’article 9 du traité stipule : « le Roi de la Grande Bretagne cède en toute propriété, et garantit à S.M. Très Chrétienne, la rivière de Sénégal et ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick : Et .S.M. Britannique restitue à la France l’île de Gorée, laquelle sera rendue dans l’état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite ».

Par Ababacar Gaye

