Autonomisation des femmes : Inside forme les groupements de Moumbaye sur la conservation des "pagnes" (vidéo)

Dans le cadre de son programme de promotion de l'autonomisation économique et politique des femmes, l’association Index sénégalais d’Initiative au Développement (INSIDE) a clôturé, dimanche, deux jours de formations sur la conservation du pagne (arches séchés). Avec l’ouverture de la brèche, cette nouvelle ressource s’est fortement développée dans la zone. Elle est devenue une alternative à l’activité agricole freinée par la salinisation des sols. Toutefois, le manque d’expériences des femmes suscite de réelles difficultés d’exploitation.



« L’objectif principal est de renforcer les capacités de ces braves dames afin qu’elles puissent mener à bien leurs missions de développement », a indiqué Mamadou Lamine DIOIP, le président de l’association. Dix groupements regroupant 100 femmes de la commune de Gandiol ont été conviés aux sessions. La mise en semi-conserves, respectant les normes d’hygiène et de qualité, permet une sauvegarde de 6 mois des arches séchés.



M. DIOP a invité le ministère de la Pêche à honorer ses engagements pris en faveur des femmes de cette localité. « Moumbaye doit bénéficier d’une unité de transformation labélisée et certifiée », a-t-elle en invitant faciliter l’exportation de ces produits locaux