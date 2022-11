Autonomisation des femmes : des GPF du SOR formés sur l'emballage des produits locaux – vidéo

Le pôle Nord du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) initie les femmes de Saint-Louis sur les techniques d’emballage des produits locaux. L’union des Femmes qui regroupe 48 entités établies dans le faubourg de Sor (Diamaguène, Léona et HLM) a bénéficié d'une session de 3 jours sur les moyens de conservation des fruits, légumes, produits halieutiques transformés. Cette démarche, fortement saluée par les bénéficiaires, vise à renforcer leur autonomisation et leur pouvoir d’achat.