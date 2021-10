Avortement légalisé : Serigne Babacar SY Mansour refuse "un prétexte pour encourager la débauche"

De tels projets de lois encouragent la débauche dans la société. Tels sont en substance les propos du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane sur le projet de loi sur l’avortement médicalisé portant réforme de l’article 305 du code pénal autorisant ainsi l’avortement médicalisé, porté par une vingtaine d’organisations de la société tels que des juristes, des sage-femmes, des infirmiers, des journalistes et des religieux lit-on dans le quotidien « Source A »



A en croire le khalife général des Tidjianes, ce projet de loi est juste un prétexte pour encourager la débauche. « Ces types de lois ne sont pas faites pour nous. Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce pays et d’autres se profilent à l’horizon. Aujourd’hui, on nous parle de la légalisation de l’avortement médicalisé. Cela devrait passer par l’Assemblée nationale à travers un projet de loi», rappelle-t-il. Et d’ajouter : « Ma position reste celle que j’ai toujours eu me sur la question. Chacun est responsable de ses actes. Devant Dieu, le fidèle va rendre compte de ses actes et de tout ce qui s’est produit en sa présence. Ce sont des lois qui favorisent les risques d’abus pour les mal intentionnés » a fait savoir le khalife des Tidjianes, Serigne Babacar Sy Mansour.