Mme Awa Ndiaye n'est plus la présidente de la Commission de protection des Données Personnelles (CDP). L'ancienne ministre de la Culture sous le régime de Me Abdoulaye WADE a été demis de ses fonctions en conseil des ministre de ce mercredi 13 mars 2023. C'est Ousmane THIONGANE, titulaire d’un Master 2 en Droit, Communication, Marketing et Numérique qui hérite de son fauteuil.



NDARINFO.COM