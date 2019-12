BALLON D'OR : ces Africains qui ont voté Messi

Sadio Mané a raté le ballon d'or 2019 qui a été décerné à Lionel Messi. Ce mardi, les votes ont été dévoilé par FranceFootball. Et le document renseigne qu'en Afrique, très peu de pays ont décerné leur vote à l’enfant de Bambali. Plusieurs votants du continent ont choisi soit Lionel Messi, soit un autre concurrent de l'attaquant des lions.



Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigéria votent Messi et…



Parmi ces pays, il y a: le Nigéria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Congo, La Côte d'Ivoire le Ghana, le Togo le Tchad, la Tanzanie, la Zambie, la Guinée équatoriale, Guinée Bissau, Libéria, Maroc, Malawi, Madagascar, Nigéria, Namibie, Ouganda, Rwanda, Sudan, Cap vert etc.



La Gambie, la France et la Guinée votent Sadio



Cependant, quelques pays africains lui ont accordé leur voix. Parmi eux, l'Algérie et des pays proches comme la Gambie, la Guinée Conakry, Bénin et le Burkina. Les votes de Djibouti, du Niger, de la Rd Congo, de la République centrafricaine et du Zimbabwe ont aussi été glanés par Mané. A ceux là, il faut ajouter les votes de la France, de Liechtenstein etc.