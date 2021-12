"BËSUP SETAL" de Saint-Louis : toutes les dispositions prises - vidéo

Saint-Louis abrite le dimanche 2 janvier 2022, la journée nationale de propreté communément appelée « Besup Setal ». Il s’agit d’une initiative du président de la République dédiée au nettoiement à travers une mobilisation communautaire. Un comité régional de développement organisé par du Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Économie des Déchets Solides au Sénégal (Promoged) et présidé par le Gouverneur a permis de mobiliser les acteurs autour de la réussite de ce programme. Les mouvements associatifs, des éléments l’Ucg et de Xeyu Ndaw Yi, des volontaires du nettoiement et des agents des services techniques municipaux seront déployés à cette occasion pour un grand toilettage de la ville.