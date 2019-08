Baba Aidara fait une révélation de taille: "Une puissance (étrangère) prépare le 3e mandat de Macky

Le journaliste Baba Aidara, connu comme étant l'une des premières personnes à révéler au grand jour les deals qui subsistaient dans l'attribution des contrats pétroliers à Frank Timis, est au Sénégal.



Sur le plateau de la Sen TV ce jeudi, il a fait une révélation de taille sur le président de la République et son ambition de briguer un troisième mandat en 2024, malgré les textes et ses propres déclarations allant à l'encontre de cette volonté.





Selon Baba Aidara, c'est une puissance étrangère qui est en train de tout mettre en oeuvre pour légaliser la forfaiture. "Il (Macky Sall) pourrait bien être candidat en 2024. Parce qu'il y a une puissance qui a convoqué trois juristes sénégalais.





Et ces trois juristes sénégalais après leur rapport, ont été unanime que rien n'empêche à la candidature du Président Macky Sall en 2024", révèle le journaliste sénégalais basé aux Etats-Unis.



Pressafrik