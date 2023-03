Babacar GAYE : "60.000 véhicules vont bientôt être enlevés de la circulation" (vidéo)

Saint-Louis a accueilli hier la caravane du Fonds de Développement des Transports Terrestres (Fdtt) dirigé par Babacar GAYE. L’étape de la capitale du nord a permis à l’administrateur du Fdtt de rencontrer les acteurs afin d'échanger avec eux sur le programme de renouvellement du parc des véhicules de transport public. Babacar GAYE, l'administrateur du Fdtt, il a rappelé que l’Etat a fourni d’innombrables efforts, malgré tout le parc automobile est très vétuste. A l’en croire, 60.000 véhicules vont bientôt être enlevés de la circulation. Ils constituent le segment des véhicules qui ont plus de vingt ans pour le transport de personnes et ceux qui ont plus de vingt-cinq ans pour les véhicules de transport de marchandises. Au nom des transporteurs, le syndicaliste Gora KHOUMA, précise que le Fdtt vise le renouvellement du parc automobile qui est une demande pressante des acteurs routiers.