Bac technique à Saint-Louis : 188 admis sur 275 au premier tour

Le président du jury 1287 du lycée technique André Peytavin de Saint-Louis, Mandicou Ba, a qualifié de «satisfaisants» les résultats enregistrés au premier tour du baccalauréat technique, peu après la proclamation des résultats ce lundi.





«Les résultats enregistrés au niveau du jury sont encourageants et témoignent d'un niveau de réussite assez satisfaisant», a déclaré M. Ba à l'APS, tout en précisant qu'il est encore prématuré de parler d'un taux de réussite définitif, plusieurs candidats devant passer les épreuves du second tour.





Sur les 275 candidats en lice, 188 ont été admis au premier tour, tandis que 56 sont admissibles au second tour. Deux mentions «Très bien» et autant de mentions «Bien» ont été décernées.Par série, les résultats se déclinent comme suit.





La série STEC, qui comptait 222 candidats, a enregistré 159 admis d'office, dont deux avec la mention «Très bien», et 40 admissibles au second tour. Les candidats de la série T1 ont tous réussi d'office. En T2, sur quatre candidats, trois sont admis d'office et un est admissible au second tour.





Enfin, la série TI2D a vu 24 candidats admis sur 47, dont deux avec la mention «Bien», et 15 devront passer le second tour.Mandicou Ba a invité les candidats à récupérer leurs relevés de notes sans délai. «Les relevés accompagnés des choix seront remis dès demain», a-t-il indiqué, précisant que les candidats admis d'office peuvent les récupérer dès aujourd'hui.





MS

