Saint-Louis : 47 personnalités honorées lors de la dénomination des rues

Saint-Louis a vécu une journée «exceptionnelle», selon les mots du maire Amadou Mansour Faye, au terme de la cérémonie de dénomination de rues et d'espaces publics organisée dans la ville.





«Saint-Louis, c'est la ville des premières, et je ne pense pas qu'à l'échelle nationale une telle journée ait existé, en termes d'envergure, mais surtout en termes de portée», a déclaré l'édile, qui évoque une journée «de réussite totale».





Au total, 46 ou 47 parchemins ont été distribués à des personnalités ayant marqué l'histoire de la ville, dans le cadre de délibérations votées à l'unanimité par le conseil municipal. Parmi les figures honorées, certaines ne sont pas nées à Saint-Louis mais y sont attachées de cœur : l'ancien président Macky Sall a ainsi vu son nom donné à l'ancienne avenue du Général-de-Gaulle, désormais rebaptisée avenue du président Macky Sall.





«Nous avons eu à corriger certaines imperfections connues par le passé, mais aussi à honorer des Saint-Louisiens qui sont là, vivants, bien portants, et qui œuvrent pour le développement de Saint-Louis ainsi que pour l'harmonie religieuse et civile de la communauté», a précisé le maire, qui salue l'accompagnement unanime du conseil municipal et le travail de la commission chargée de la dénomination des rues.





La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis, en présence du préfet du département et de l'administration locale, a notamment été marquée par la venue de deux anciens chefs d'État-major général des armées (CEMGA), les généraux Mamadou Mansour Seck et Mouhamadou Keïta, venus honorer la mémoire du général Amadou Fall, premier CEMGA du Sénégal et illustre fils de Saint-Louis. L'ancien directeur général de la FAO, Jacques Diouf, figure également parmi les personnalités distinguées lors de cette journée.





«Je ne peux pas citer les 47, au risque de créer quelques frustrations, mais cela a concerné beaucoup de fils de Saint-Louis qui ont marqué de leur empreinte la vie civile et citoyenne de la ville», a conclu Amadou Mansour Faye.