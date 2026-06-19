Saint-Louis : Six candidats exclus du bac technique pour tricherie (Rfm)

Six candidats au baccalauréat technique du jury 1287, au Lycée technique André Peytavin (LTAP), ont été exclus de la session 2026 pour tricherie lors de l'épreuve de philosophie, rapporte la Rfm.





La fraude a été détectée après la découverte de copies présentant de fortes similitudes. Les élèves concernés auraient reconnu les faits, selon la même source.





D'après les autorités du baccalauréat, les sanctions infligées sont conformes au règlement en vigueur. Le président du jury, après avoir relevé des anomalies lors de la correction, avait aussitôt saisi l'Office du baccalauréat, accompagné d'un rapport détaillé établi par le professeur de philosophie.





Une enquête menée dans la foulée a confirmé les soupçons de fraude, entraînant l'exclusion des six candidats de la session 2026. Ces derniers attendent désormais la décision finale de l'Office du baccalauréat.





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