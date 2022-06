Bacar DIA sermonne Macky SALL : " Engagez la RECTIFICATION avant qu’il ne soit trop tard"

Les tensions préélectorales secouent l’arène politique sénégalaise ces derniers temps et ont failli plonger le pays dans le chaos, vendredi dernier. Trois morts et les arrestations de leaders de l’opposition ont été notées lors de la manifestation non autorisée de Yaw.