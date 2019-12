Baisse du prix de l'électricité : Le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé la prévoit en 2022...

Une baisse des prix de l’électricité annoncée récemment et prévue au cours du premier semestre de l’année 2020 n’est pas à l’ordre du jour. Mouhamadou Makhtar Cissé a démenti formellement cette annonce faite dans la presse, il y a quelques jours. Le ministre du Pétrole et des Energies qui a été l’invité de la Rts pour commenter l’actualité économique de l’année 2019, a relevé que cette baisse ne pourra se faire que dans deux ans.





‘’Nous aurons notre gaz en 2022, et nous entamerons la conversion de nos centrales au gaz. Toutes les nouvelles centrales seront construites au gaz, en plus du renouvelable qui est déjà disponible (le solaire, l’éolienne), nous pourrons envisager cette baisse du prix de l’électricité, mais la perspective se situe après l’arrivée du premier gaz sénégalais’’. Tels sont les propos tenus par M. Cissé.



Celui-ci de prévenir : ‘’Il faut éviter de vendre aux sénégalais des rêves qui ne se réaliseront pas. Nous, nous sommes un gouvernement de vérité. Je ne sais pas quelle interprétation a été faite de l’intervention de Kingston pour conclure qu’on va baisser le prix de l’électricité. Mais ce n’est pas ma compréhension des choses. Comme j’ai dit, c’est un ensemble et ces questions sont assez délicates.



Kingston intervient dans le cadre d’une initiative de la communauté économique africaine pour aider les Etats africains à maitriser les coûts de production de l’électricité, notamment renouvelable en amenant des financements beaucoup plus favorables sur la durée et sur les taux, et permet de les allonger, de réduire le coût des financements de ces énergies renouvelables. Et donc d’impacter, peut-être le prix d’acquisition au niveau des centrales privées qui vendent de l’électricité à Senelec.



En clair, précise d’ailleurs le ministre du Pétrole et des Energies, ‘’la Senelec va acheter de l’électricité moins cher à partir d’un refinancement de Kingston, mais il faudrait qu’on puisse le faire sur une large échelle, pour pouvoir répercuter cela au consommateur final. Mais déjà, cela permettra d’amoindrir les charges de Senelec et avant la fin du processus, moi, j’ai bon espoir que ….



Parce que pour le faire, il faudrait travailler sur presque l’essentiel du parc de Senelec. Ce n’est même pas seulement des énergies renouvelables, mais Kingston intervient même sur les projets de transport. Moi je mise le plus sur le Gaz to power. La stratégie a été déjà définie par le gouvernement, le Conseil des ministres l’a adoptée depuis novembre 2018’’, a-t-il rappelé.