Balla Moussa FOFANA : " La rénovation de Pikine sera une de nos priorités"

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa FOFANA, a effectué vendredi une visite de terrain dans le quartier de Pikine, connu pour ses défis en matière d'assainissement et de cadre de vie. Cette visite intervient au lendemain du lancement des concertations des acteurs territoriaux de la région.



Au cours de sa tournée, le ministre a tenu une série de rencontres avec les différents acteurs locaux, notamment les gestionnaires des régies de collecte des ordures ménagères, les présidents des conseils de quartier et les représentants des associations citoyennes de protection de l'environnement.



"Dans notre programme national d'accès aux logements et de rénovation urbaine, le quartier de Pikine sera l'une de nos priorités, compte tenu de son important poids démographique", a déclaré le ministre FOFANA. Cette annonce s'inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation urbaine et d'amélioration des conditions de vie des habitants.



En marge de cette visite, le ministre a également saisi l'occasion pour appeler à une mobilisation de la population saint-louisienne en vue d’une bonne réussite du Set-setal National prévu ce samedi.