Barthélemy Dias contre-attaque

L’ex-maire de Dakar a ouvert deux fronts. Il a déposé ce lundi deux recours par le biais de ses avocats. La première requête est portée à la connaissance du Conseil constitutionnel pour l’annulation de l’arrêté portant sa radiation de l’Assemblée nationale. La seconde est adressée à la Cour d’appel de Dakar pour contester la décision du préfet de Dakar qui a prononcé sa révocation à la mairie de Dakar, note Seneweb.



Barthélemy Dias a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme, en 2017, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort dans l’affaire Ndiaga Diouf. Le jugement a été confirmé en appel en 2022 et par la Cour suprême en 2023. Dias est déchu, le 6 novembre 2024, de son mandat de député, à la demande du ministre de la Justice, en raison de cette condamnation définitive. Ensuite, un militant du parti Pastef a saisi le préfet de Dakar pour le destituer de son mandat à la mairie de la ville de Dakar.