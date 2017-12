Basket Ball : 6ème tour Play-off garçons : UGB retrouve la main face au SIBAC 77 à 62

Après deux défaites consécutives, chose qui n’est pas arrivée depuis prés de deux ans, l’UGB renoue avec la victoire, c’était ce samedi face au SIBAC. Bien entrés dans le match les étudiants ont infligé un 24 à 9 aux sicapois dans le premier temps. Avec une défense hermétique, les saint-louisiens ont empêché aux visiteurs de marquer pendant 7 bonnes minutes. Au second quart temps les poulains de Malick Bachir Diop desserrent l’étau et gagnent le quart temps avec deux petits points d’avance (15 à 13) ce qui leur permet d’aller à la pause avec une avance confortable de 17 points (39 à 22).

Au retour des oranges avec des rectificatifs les sicapois se rebiffent et gagnent le 3ème quart temps de 6 points (10 à 16) et ramènent l’écart à 11 points. Mais c’était mal connaitre les étudiants qui ont fait de Joseph Gaye un enfer pour les visiteurs. Mamadou Dioum alias Hombré gagne tous les rebonds au moment ou Ibrahima Diop meilleur marqueur du match multiplie les tirs primés. Les étudiants qui selon Amadou B Fall, ont une même équipe depuis trois ans gagnent la partie avec une avance de 15 points. Malick Bachir n’a pas varié dans ses déclarations à la fin de la partie et rappelle que l’objectif est toujours le même : gagner le championnat.



Ibrahima Diarra