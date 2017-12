Basket Basket 7ème tour Play-off dames: Ouakam s’offre un takusanu ndar et se promène sur les étudiantes.

C’est une équipe de l’UGB inexistante qui a été écrasée 78 à 34 par USO qui a pris sa revanche sur les saint-louisiénnes qui l’avait éliminée en coupe du Sénégal. Dés l’entame du match les étudiantes ont montré leur limite laissant toutes les initiatives aux visiteuses. Menées 16 à 9 dans le 1èr quart temps puis 31 à 15 à la mi-temps, les filles de Ndiaga Lô n’ont jamais pu empêcher leurs adversaires plus agressives, déterminées à empocher les deux points à filer lentement et sûrement vers le succès final. Asphyxiées dans le 3ème quart temps les coumba ndar ne marquent que 5 points au moment ou les dakaroises en mettent 20. Dans le dernier quart temps elles parviennent à inscrire plus de 10 points pour ne pas dire 14. Malgré ce sursaut d’orgueil les étudiantes ne parviennent pas à gagner au moins un quart temps, les ouakamoises terminent en beauté avec 27 points marqués plus que le cumul des trois premiers quarts temps des saint-louisiénnes.



Ibrahima Diarra