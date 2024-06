Bassirou Diomaye Faye à Freetown ce jeudi

Le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera ce jeudi une visite de "travail et d'amitié" à Freetown (Sierra Leone), a appris Ndarinfo. Des échanges sur plusieurs de coopération bilatérale seront au menu de la rencontre de ce jour avec son homologue Julius Maada Bio. Les deux pays veulent réactiver les commissions mixtes pour passer en revue les accords mais surtout redynamiser la coopération. Le secteur des mines, la souveraineté alimentaire et énergétique sont au cœur des perspectives.



Rappelons que Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait reçu en audience en avril, le vice-président de la République de Sierra Leone, Mohamed Juldeh Jalloh



M. Jalloh était ”porteur d’un message d’amitié et de solidarité du président de la République de Sierra Leone, le général Julius Maada Bio”, a indiqué la présidence sénégalaise dans un message publié sur le réseau social X.



Mohamed Juldeh Jalloh s’est félicité de la volonté du président Faye ”de consolider les acquis et d’ouvrir d’autres perspectives” dans les relations entre les deux pays.



NDARINFO.COM