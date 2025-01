" Bâtir un avenir durable et inclusif " : Pour une pleine participation des acteurs territoriaux

NDARINFO - Le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa FOFANA, a présidé ce matin une réunion de concertation avec les acteurs territoriaux de la région. Cette rencontre, axée sur "La gouvernance de proximité et la gestion des déchets municipaux", s'inscrit dans la dynamique de l'acte 4 de la décentralisation.



Le ministre a souligné l'importance de cette initiative qui, dit-il, s'aligne avec la vision Sénégal 2025, marquant ainsi "une nouvelle ère dans la trajectoire économique et sociale du pays". Cette démarche participative vise à renforcer le dialogue entre toutes les parties prenantes de la gouvernance locale.



"Notre objectif est d'assurer une participation inclusive de tous les acteurs", a déclaré M. FOFANA, mettant en avant l'engagement du gouvernement à consolider les dispositifs communautaires de concertation et les systèmes de gestion des déchets. Le ministre a insisté sur le fait que la gouvernance de proximité dépasse le simple cadre administratif pour devenir "un véritable état d'esprit" favorisant l'implication citoyenne dans les décisions qui affectent leur quotidien.